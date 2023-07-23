Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Yargı reformuna karşı asker ve sivillerden topyekün başkaldırı
Giriş Tarihi: 24.7.2023

Yargı reformuna karşı asker ve sivillerden topyekün başkaldırı

Yargı reformuna karşı asker ve sivillerden topyekün başkaldırı
İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı haftalardır devam eden protestolar yayılıyor. İsrail basınına göre, 4 üniversiteden cok sayıda akademisyen grev kararı aldı. Söz konusu akademisyenlerin, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının bugün Meclise getirilmesine tepki amacıyla bu kararı aldığı aktarıldı. Öte yandan 10 bin gönüllü yedek askerin, söz konu yasal düzenlemeye karşı ordudaki görevlerini bırakacağı açıklandı. 7 aydır sokağa inen protestocular Meclisin yakınına çadır kurdu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yargı reformuna karşı asker ve sivillerden topyekün başkaldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA