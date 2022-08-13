Yemen’de sel felaketi: 77 ölü

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) yayımladığı raporda, 28 Temmuz - 10 Ağustos arasında şiddetli yağışlar ve selden ülke genelinde çoğu yerinden edilmiş 35 bin ailenin etkilendiği belirtildi.

77 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yemen'in 16 ili 85 ilçesinin şiddetli yağışlar ve selden etkilendiği kaydedilen raporda, söz konusu 35 bin ailenin evleri ile geçim ve su kaynaklarının zarar gördüğü aktarıldı. Raporda, söz konusu süre zarfında sel ve şiddetli yağışlar nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 77 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR İÇİN TARİH VERDİLER

Raporda ayrıca, şiddetli yağışların 20 Ağustos'a kadar sürmesinin tahmin edildiği kaydedildi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de yıllardır iç savaşla büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.