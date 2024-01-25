Yemen’deki Husiler’den flaş açıklama! ABD savaş gemisini vurduklarını duyurdular...

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, hem Gazze'ye destek hem de ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık Aden Körfezi ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda ABD savaş gemileriyle çatışmalara girdiklerini öne sürdü.

Bölgede ticari gemileri koruyan ABD savaş gemileriyle çıkan çatışmaların 2 saatten fazla sürdüğünü aktaran Seri, "ABD savaş gemilerinden birini vurduk ve 2 ticari gemiyi de geri dönmeye mecbur bıraktık." ifadelerini kullandı.

Saldırıları balistik füzelerle gerçekleştirdiklerine işaret eden Seri, ABD savaş gemilerinin karşı koyma girişimlerine rağmen bazı füzelerin hedeflerine ulaştığını iddia etti.

Seri, Kızıldeniz'deki saldırılarını sürdüreceklerini belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilerin, yerel saatle 14.00 sularında Aden Körfezi'nde seyreden ABD bayraklı bir ticari yük gemisi yönünde 3 gemisavar balistik füze fırlattığını açıklamıştı.

CENTCOM, füzelerden ikisinin USS Gravely askeri gemisince etkisiz hale getirildiği, diğerinin ise denize düştüğünü belirtmişti.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.