Yeni açık hava hapishanesi: Batı Şeria

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'de başladığı katliamlarına 7 günlük geçici ateşkesin ardından dün yeniden başladı. Dünya haftalardır Gazze'ye odaklanmışken İsrail diğer taraftan Batı Şeria'da da vahşetlere imza atıyor. Gazze'de Hamas'ı bahane ederek katliamlar yapan işgalciler, Batı Şeria'da ise Hamas yönetimi olmasa da benzer zulümlere başvuruyor. İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te dün 13 Filistinliyi daha gözaltına aldı. İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 3 bin 403'e çıktı.İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu Save the Children ise 2023 yılında İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da öldürülen Filistinli çocuk sayısının en az 101 olduğunu açıkladı. Örgütten yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ya da yasadışı yerleşimci Yahudi teröristler tarafından öldürülen Filistinli çocuk sayısı 63 olurken neredeyse her gün birden fazla çocuğun öldürüldüğüne vurgu yapıldı. İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 250'ye yakın Filistinli öldürüldü. İsrail ordusunun silahlandırdığı Yahudi yerleşimci teröristler Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine de çöküyor.İsrail'in Batı Şeria'da bulunan El Halil kentindeki 35 binden fazla Filistinliyi haftalardır evlerine hapsettiği de biliniyor. Bölgedeki altyapıları da sürekli yok eden İsrail'in ilerleyen zamanlarda Batı Şeria'yı da Gazze Şeridi'ne dönüştürmesinden endişe ediliyor. Dünya her ne kadar Gazze'deki katliamlara 7 Ekim'den bu yana yakından odaklanmış olsa da aslında İsrail yönetimi 16 yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'ndeki 2.3 milyon kişiyi havadan, karadan ve denizden ablukaya almış durumda. İsrail'in Batı Şeria'yı da Gazze'deki gibi açık hava hapishanesine dönüştüreceği düşünülüyor. Bunlara ek olarak İsrail'in Gazze'dekileri Mısır'a sürme planı konuşulurken, Batı Şeria'dakileri de Ürdün'e göndermeyi planladıkları tahmin ediliyor.İsrail hapishanesinden salıverilen Filistinli tutuklular, 7 Ekim'den sonraki günlerde, gardiyanların işkence yaptığını ve toplu cezalandırmalara başvurduklarını söyledi. BBC'deki habere göre mahkûmlar, sopalarla dövüldüklerini, köpeklerin üzerlerine salındığını, giyeceklerinin, yiyeceklerinin ve battaniyelerinin ellerinden alındığını anlattı. 24 Kasım'da Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. İsrail ordusu geçici ateşkes ve rehine takası anlaşmasını dün bozarak yeniden saldırılara başladı.İSRAIL'IN, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırı için hazırladığı detaylı planı, olaydan 1 yıldan fazla bir süre önce ele geçirdiği ileri sürüldü. The New York Times'ın (NYT) haberinde, İsrailli yetkililerin "Eriha Duvarı" kod adını verdiği ve Hamas tarafından hazırlandığı ileri sürülen yaklaşık 40 sayfalık belgenin, Hamas'ın 7 Ekim sabahı düzenlediği kapsamlı saldırıyı madde madde özetlediği bildirildi. İsrail'in, Hamas'ın saldırı için hazırladığı detaylı plandan 1 yıldan fazla süredir haberdar olduğu kaydedilen haberde, ülkedeki askeri ve istihbarat yetkililerinin planı "hayal ürünü" olarak nitelendirip gerçekleşmesini çok zor bularak dikkate almadığı öne sürüldü.İŞGAL altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa çevresinde kısıtlamalarını sürdüren İsrail polisi, cuma namazını Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri bu hafta da engelledi. Cuma günleri normalde 100 ila 150 bin kişinin saf tuttuğu Mescid-i Aksa'da 7 Ekim'den bu yana 7 haftadır karşılaşılan durum tekrarlandı ve İsrail'in engellemesi nedeniyle sadece 3 bin 500 kadar Müslüman burada namaz kılabildi.İŞGALCI İsrail'in savaş kabinesi içinde koltuk kavgası yaşandığı ileri sürüldü. CNN ve Al Jazeera kanalındaki benzer haberlere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, büyük baskı altında. Hamas'ın elindeki rehinelerin aileleri tarafından istifaya çağrılan Netanyahu'ya 7 Ekim'den önce de yargı reformu gibi politikaları yüzünden tepkiler çok yüksekti. Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın ise dün saldırılara yeniden başlanmasında önemli rol oynadığı ileri sürülüyor. Gallant'ın Netanyahu'nun ardından başbakanlığa oynadığı belirtiliyor.