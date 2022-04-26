Yeni bir küresel salgın kapıda mı? Gizemli hastalık bir ülkeye daha sıçradı

ÇEŞİTLİ BELİRTİLERİ VAR

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği bildirilmişti. Vakalardan birinin hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle teması nedeniyle oluştuğu, diğer vakaların virüsü nereden aldığının bilinmediği kaydedilmişti.

KÜRESEL SALGIN İHTİMALİ ENDİŞELENDİRİYOR

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken yeni bir "küresel salgın" ihtimalini gündeme taşıdı. Kovid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.