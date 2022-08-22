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Giriş Tarihi: 23.8.2022

Yeni salgın alarmı: Domates gribi

Yeni salgın alarmı: Domates gribi
DÜNYA koronavirüs ve maymun çiçeği ile boğuşurken şimdi de domates gribi patlak verdi. Hindistan'ın Kerala ve Odisha eyaletlerinde 82 çocukta "domates gribi"ne rastlandı. Virüs, 5 yaşın altındaki çocuklarda görüldü. Enfeksiyon, Odisha eyaletinde de 1-9 yaş aralığındaki 26 çocukta tespit edildi. Uzmanlar, virüsün oldukça kolay yayıldığı konusunda uyardı. Adını ciltte oluşan kırmızı kabarcıklardan alan "domates gribi", kızarıklık, yüksek ateş, eklem ağrılarına neden oluyor. Hastalığın henüz bir tedavisi bulunmuyor.
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Yeni salgın alarmı: Domates gribi
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