Yeni yıla füzelerle girdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'taki talimatıyla başlayan dünyanın düzenini değiştiren Rusya- Ukrayna savaşında silahlar 2023'e girerken de susmadı. Dünya yeni yıla havai fişeklerle konserlerle girerken Ukrayna'da yılın ilk saatlerinde bombalar, patlamalar ve acı siren sesleri duyuldu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son bir gün içinde Ukrayna'ya toplam 31 füze ve 12 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Rus saldırılarının, özelikle Kiev, Çernigiv, Sumi, Hmelnitski, Donetsk, Zaporijya, Mıkolayiv ve Herson bölgelerine yönelik yapıldığı kaydedildi. Hava savunma güçlerinin Kiev üzerinde 23 Rus hava hedefini düşürdüğü belirtildi. Kiev Askeri İdaresi Basın Servisi'nden yapılan açıklamada "Hava saldırısı uyarısı dört saatten fazla sürdü. Yılbaşı gecesi, Rus teröristler Ukrayna'ya büyük bir füze saldırısı düzenledi" denildi.Rusya'nın Kiev'e düzenlediği füze saldırıları sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 20 sivil de yaralandı. Diğer yandan Donbass bölgesine de Ukrayna tarafından çok sayıda roket atıldığı bildirildi. Kiev'de yılbaşı gecesi buruk geçti. Enerji altyapısının ağır hasar aldığı kentte ana noel ağacı bile jeneratör sayesinde aydınlatıldı. Kentin bazı sokakları yılbaşı gecesinde de karanlıkta kaldı. Ukraynalılar çok kısıtlı imkanlarla küçük kutlamalar yaptı. Rusya'da da alınan kararla havai fişek gösterileri ve sokaklarda toplu eğlence programları yapılmadı.Yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımlayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, 2023'te zafere doğru ilerlemeye devam edeceklerini kaydetti. Zelenski, "Bu (2022), Ukrayna'nın dünyayı değiştirdiği yıl. Ve dünya Ukrayna'yı keşfetti" dedi. 2022'nin tam egemenlik için en önemli adımların atıldığı yıl olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise "Bugün bunun için savaşıyoruz, Rusya Federasyonu'nun yeni bölgelerinde kendi tarihi topraklarımızda halkımızı koruyoruz" dedi.