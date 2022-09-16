Yeni Zelanda’da Kraliçe Elizabeth tartışması: Yerli halk endişeli

Maorilerin geleneksel topraklar ve balıkçılık üzerindeki egemenliğini garanti eden anlaşma sebebiyle yerli halkın bazı kesimleri cumhuriyetin bu anlaşmanın taahhütlerini ortadan kaldırabileceğini düşünüyor. Yeni Zelanda hükümeti ile Maori kabileleri arasında süregelen anlaşma ihlalleri konusundaki müzakerelerde sürecin tamamlanmamış olması da endişeleri artırıyor.

Henüz yerleşim yerlerine ulaşamamış olan Maoriler, monarşiden ayrılmanın müzakere süreçlerinin tamamlanmamasıyla sonuçlanabileceğini savunuyor. Hükümetin Maori Kalkınma Bakanı Willie Jackson, Kraliçe Elizabeth için yas tutma dönemi sona erince cumhuriyet tartışmaları için uygun zamanın geleceğini söyledi.