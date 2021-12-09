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Giriş Tarihi: 9.12.2021 11:22

Yeni Zelanda'dan flaş adım: Yeni nesil sigara alamayacak!

Yeni Zelanda’dan flaş adım: Yeni nesil sigara alamayacak!

Yeni Zelanda 'sigara yasağı' için önemli bir adım atıyor. 4 yıl içinde 'sigara kullanmayan bir nüfus' hedefine ulaşmak isteyen Yeni Zelanda hükümeti, yeni jenerasyonan sigara içmesinin önüne geçecek yeni yasakları duyurdu...

Yeni Zelanda hükümeti yeni jenerasyonun sigara içmesinin önüne geçecek önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Hazırlanan yeni yasa ile şu an 14 yaş veya altında olanlar, hayatlarının hiçbir döneminde tütün ürünleri satın alamayacak.

4 yıl içinde 'sigara kullanmayan bir nüfus' hedefine ulaşmak için harekete geçen Yeni Zelanda hükümeti konulacak yeni yasakları duyurdu. Bu yasaya göre 14 yaş ve altında olanlar hiçbir zaman yasal olarak tütün ürünlerini satın alamayacak. Yeni plan kapsamında nikotin oranları da düşürülecek...

SİGARASIZ NESİL!

Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr Ayesha konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yeni yasanın yasal sigara içme yaşının her yıl 'sigarasız bir Yeni Zelanda nesli' yaratmak için artacağı anlamına geldiğinin altını çizdi.

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Yeni Zelanda'dan flaş adım: Yeni nesil sigara alamayacak!
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