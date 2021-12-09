Yeni Zelanda’dan flaş adım: Yeni nesil sigara alamayacak!

4 yıl içinde 'sigara kullanmayan bir nüfus' hedefine ulaşmak için harekete geçen Yeni Zelanda hükümeti konulacak yeni yasakları duyurdu. Bu yasaya göre 14 yaş ve altında olanlar hiçbir zaman yasal olarak tütün ürünlerini satın alamayacak. Yeni plan kapsamında nikotin oranları da düşürülecek...