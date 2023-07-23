Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Yenilen pehlivan Paşinyan’dan gözdağı
Giriş Tarihi: 23.7.2023

Yenilen pehlivan Paşinyan’dan gözdağı

Yenilen pehlivan Paşinyan’dan gözdağı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Ermenistan ilişkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Azerbaycan ile yeniden savaşın çıkma ihtimalini yüksek olarak değerlendiren Paşinyan, "Bir barış anlaşması imzalanmadığı ve böyle bir anlaşma iki ülke parlamentosu tarafından onaylanmadığı sürece, elbette yeni bir savaş çok muhtemel" ifadelerini kullandı. Hem Batı'nın hem de Rusya'nın birbirini suçladığını belirten Paşinyan, "Batı'daki bazı çevrelerin mantığına göre, Rusya yükümlülüklerini yerine getirmediği için beklentilerimizin tamamını karşılamıyor. Aynı şekilde Rusya da bize Batı hakkında aynısını söylüyor" dedi. İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunun çözümü için Avrupa Birliği (AB), ABD ve Rusya arabuluculuk yapıyor. İki ülke arasında barış anlaşmasının hazırlanması için Azerbaycan ilk adımı atarak, Ermenistan'a 5 maddelik barış anlaşması teklifini yapmıştı. Ermenistan da bu teklifleri kabul etmiş barış görüşmelerine hazır olduğunu bildirmişti. Ancak görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmadı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yenilen pehlivan Paşinyan’dan gözdağı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA