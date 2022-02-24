Yer: Siirt! Kadının karnından 4 kiloluk kitle çıktı

Siirt'te yaşayan 49 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın, karın ağrısı şikayetlerinin artması üzerine özel bir hastaneye başvurdu.

Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Recep Bayraktar tarafından yapılan tetkik ve MR görüntülerinde kadının karnında 30 santimetre boyutunda kitle tespit edildi.

İşlemlerinin ardından Bayraktar tarafından ameliyata alınan hastanın karnından 4 kilogram ağırlığındaki kitle 2 saat süren ameliyatla alındı.

Opr. Dr. Recep Bayraktar, stresten kilo aldığını belirten hastanın 13 aydır ara ara kanamaları olduğunu söyledi.

Hastanın son 2 ayda karın ağrısı şikayetlerinin olduğunu belirten Bayraktar, "Yapılan tetkiklerde karnında 28 haftalık gebelik büyüklüğünde rahimden kaynaklandığını düşündüğümüz bir kitle tespit ettik. 2 saatlik başarılı bir ameliyatla kitleyi rahim ve yumurtalıklarla birlikte çıkardık. Hastanın sağlık durumu iyiye gidiyor." dedi.

Bu tür vakalarla karşılaştıklarını, bu kadar büyük kitlelere nadiren rastladıklarını aktaran Bayraktar, kadınların bu tür durumların bazen stresten kaynaklandığını düşündüğünü kaydetti.

Bayraktar, "Kadınlar bunu bazen stresten önemsemedikleri için bekletiyor ve böyle büyüyebiliyor. Kadınların 6 ayda bir rutin olarak kadın hastalıkları ve doğum kliniklerine başvurmaları, muayene olmaları gerekir." diye konuştu.

Kitleyi patolojiye gönderdiklerini dile getiren Bayraktar, hastanın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve yakında taburcu edileceğini kaydetti.