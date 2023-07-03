Yine İsrail yine katliam

İşgalci İsrail güçleri son zamanlarda artan katliamlarına yenisini ekledi. İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'ya son yılların en yoğun saldırısını başlattı. Cenin kentinde 8 Filistinli şehit edilirken Ramallah'ta da 1 genci başından vurarak öldürdüler. Saldırılarda 10'u ağır olmak üzere en az 80 kişi de yaralandı. İsrail savaş uçakları, Cenin'de Filistinlilere ait bir evi en az 3 füzeyle hedef aldı. İsrail askerleri, ardından çok sayıda zırhlı araç ve iş makineleri eşliğinde kente baskın düzenleyerek, 30 bin kişinin yaşadığı Cenin Mülteci Kampı'nı ablukaya aldı.Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, Fetih Hareketi'ne bağlı Aksa Şehitleri Tugayı komutanlarından Zekeriya ez-Zubeydi'nin ailesine ait evi kuşattığı bilgisini paylaştı. İsrail ordusuna ait iş makineleri, bölgedeki yolları tahrip ederek çok sayıda sivil aracı kullanılamaz hale getirdi. savaş uçakları, kampın semalarında yoğun uçuşlar yaptı. Çatışma ve patlama sesleri kesilmezken, 3 bin kişinin kampı terk ettiği bildirildi. Bu arada Türkiye, İsrail'in saldırısına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Cenin baskınını şiddetle kınıyoruz" denildi. Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), İsrail saldırılarını kınamaktan kaçınarak itidal çağrısında bulundu.İHH İstanbul Lise Komisyonu Sorumlusu Muhammed Tarık Yağcı, Mescid-i Aksa'da bulunan Rahmet Mescidi'ne kirli postallarıyla giren işgalci İsrail polisine izin vermedi. Yağcı, "Burası mescid. Senden korkmuyorum. Çıkın buradan" şeklinde tepki gösterdi.Daha önceki saldırılarında da birçok kez gazetecileri hedef alan İsrail askerleri dün de Cenin Kampı'nda yayın yapan gazetecilere gerçek mermilerle saldırdı. El Arabiya'nın muhabirleri ve kameramanlarına yönelik saldırıda yaralanan olmadı.Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü, İsrail'in saldırısı için "Savunmasız halkımıza karşı işlenmiş yeni bir savaş suçu" dedi. Filistin Yönetimi Başbakanı Muhammed Iştiyye de, "Şu an yaşanmakta olan, işgalci rejimin Cenin Mülteci Kampı'nı ortada kaldırıp halkı tehcir etme girişimidir" diye konuştu.