YPG para karşılığında DEAŞ’lıları bırakıyor

İnsanlık suçu işledikleri birçok kez kanıtlanan terör örgütü PKK/YPG'nin bir skandalı daha deşifre edildi. İngiliz Guardian
gazetesi terör örgütü PKK/YPG ile bir diğer terör örgütü DEAŞ arasındaki ittifakı bir kez daha belgeledi. Habere göre terör örgütü PKK/ YPG çatısı altında faaliyet gösteren Suriye Demokratik Güçleri
(SDG
) ile DEAŞ militanları arasında işbirliği bulunuyor.
8 BİN $'A ÖZGÜRLÜK
The Guardian
özel haberinde Suriye
'de terör örgütlerinin işbirliğini manşete taşıdı. Gazeteye konuşan iki eski DEAŞ mensubu, SDG tarafından kontrol edilen hapishanelerdeki rüşvet skandalını anlattı. Resmi belgelere dayanan ifadelere göre SDG, Suriye'deki hapishanelerde tutulan 10 bini aşkın DEAŞ militanını para karşılığında salıveriyor. Mahkûmları bırakmak için kişi başı 8 bin dolar talep eden terör örgütü, serbest bıraktıkları örgüt mensuplarına belge de imzalattı.
RÜŞVET ALIYORLAR
Habere göre mahkûmlar, serbest kalma anlaşmasının bir parçası olarak herhangi bir silahlı örgüte yeniden katılmama ve Suriye'nin kuzeyiyle doğusunda SDG'nin kontrol ettiği topraklardan ayrılma sözü verdikleri bir kâğıda imza atıyor. Serbest bırakılanlardan Ebu Cafer
, 8 bin dolarlık cezanın yanı sıra farklı SDG görevlilerine toplamda 22 bin dolar (yaklaşık 245 bin TL) rüşvet verdiğini söyledi.