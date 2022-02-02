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Haberler Dünya Haberleri YPG/PKK, Bab ilçe merkezinde sivilleri hedef aldı! Suriye muhalefetinden tepki: Savaş suçu işlediler
Giriş Tarihi: 2.2.2022 22:38 Son Güncelleme: 2.2.2022 22:50

YPG/PKK, Bab ilçe merkezinde sivilleri hedef aldı! Suriye muhalefetinden tepki: Savaş suçu işlediler

AA
YPG/PKK, Bab ilçe merkezinde sivilleri hedef aldı! Suriye muhalefetinden tepki: Savaş suçu işlediler

Bölücü terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin Bab ilçesine düzenlediği roketli saldırıda 9 sivil hayatını kaybetti. Terör örgütünün hain saldırısına tepki gösteren Suriye muhalefeti, YPG/PKK'nın savaş suçu işlediğini bildirdi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezine düzenlediği roketli saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivil yaşamını yitirdi, 30 sivil yaralandı. Suriye muhalefetinin çatı örgütü SMDK, YPG/PKK'nın sivilleri hedef alan roketli saldırıya tepki gösterdi.

"PYD MİLİSLERİ SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ"

Saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Terörist PYD milisleri Bab ilçesine roketle saldırarak savaş suçu işledi. Bab ilçesindeki hain saldırı sivilleri korkutmayı, istikrarı bozmayı ve daha fazla göç dalgasını oluşturmayı amaçlamaktadır." denildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Sivilleri hedef alan söz konusu saldırının "katliam" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Uluslararası toplumdan bu (YPG/PKK) milislerin terörüne karşı ciddi bir tutum sergilemelerini istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

9 SİVİL ÖLDÜ, 30 SİVİL YARALANDI

Terör örgütü YPG/PKK'nın akşam saatlerinde Bab ilçe merkezine düzenlediği roketli saldırıda 9 sivil yaşamını yitirmiş, 30 sivil yaralanmıştı.

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YPG/PKK, Bab ilçe merkezinde sivilleri hedef aldı! Suriye muhalefetinden tepki: Savaş suçu işlediler
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