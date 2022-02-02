YPG/PKK, Bab ilçe merkezinde sivilleri hedef aldı! Suriye muhalefetinden tepki: Savaş suçu işlediler

"PYD MİLİSLERİ SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ"
Saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Terörist PYD milisleri Bab ilçesine roketle saldırarak savaş suçu işledi. Bab ilçesindeki hain saldırı sivilleri korkutmayı, istikrarı bozmayı ve daha fazla göç dalgasını oluşturmayı amaçlamaktadır." denildi.
ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI
Sivilleri hedef alan söz konusu saldırının "katliam" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Uluslararası toplumdan bu (YPG/PKK) milislerin terörüne karşı ciddi bir tutum sergilemelerini istiyoruz." ifadesi kullanıldı.