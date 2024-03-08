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Giriş Tarihi: 8.3.2024 11:18

YPG/PKK'lı teröristlerin Azez'e sızma girişimi püskürtüldü

Bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin Azez ilçesinde Suriye Milli Ordusunun (SMO) cephe hatlarına sızma girişimi engellendi. Çatışmalarda kayıplar veren PKK/YPG'li teröristler çekilmek zorunda kaldı.

AA
YPG/PKK’lı teröristlerin Azez’e sızma girişimi püskürtüldü

Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler, işgal ettiği Tel Rıfat'tan güvenli bölgelerdeki askeri noktalara gece saatlerinde sızma girişiminde bulundu.

Azez'in güneyindeki Meranaz bölgesinde SMO cephe hatlarına sızmaya çalışan teröristler, nöbet tutan SMO mensuplarıyla çatıştı.

TERÖRİSTLER ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI

Sızma girişimleri püskürtülürken, çatışmalarda kayıplar veren PKK/YPG'li teröristler çekilmek zorunda kaldı.

Teröristler, sızmaya çalıştıkları bölgelere karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

2016'DAN BU YANA SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNUYORLAR

Terör örgütü PKK/YPG, 2016'dan bu yana işgalinde tuttuğu Tel Rıfat ile Münbiç ilçesinden SMO cephe hatlarına sızma girişimlerinde bulunuyor.

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YPG/PKK'lı teröristlerin Azez'e sızma girişimi püskürtüldü
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