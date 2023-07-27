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Giriş Tarihi: 27.7.2023 19:53

Yunan basınında Dedeağaç Limanı iddiası: ABD'den sonra şimdi de Fransa

Yunanistan'ın Dedeağaç Limanı'nın, ABD ordusunun ardından Fransız ordusunun da kullanımına açılacağı öne sürüldü. Yunan basınında yer alan haberlere göre, ilk keşif temasından 8 ay sonra Dedeağaç Limanı'nın Fransız ordusu tarafından kullanılmaya başlanacağı iddia ediliyor.

AA
Yunan basınında Dedeağaç Limanı iddiası: ABD’den sonra şimdi de Fransa

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Dedeağaç Liman Müdürü Konstantinos Hacimihail, Fransa Kara Kuvvetleri Stratejik Nakliye ve İkmal Destek Merkezi subaylarıyla Dedeağaç'ta toplantı yaptı.

Haberlerde, toplantıda, ilk keşif temasından 8 ay sonra Dedeağaç Limanı'nın Fransız ordusu tarafından kullanılmaya başlanacağının görüşüldüğü bilgisi yer aldı.

Yunanistan Parlamentosu, Fransa ile 28 Eylül 2021'de imzalanan Savunma ve Güvenlik Alanlarında İşbirliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı 8 Ekim 2021'de onaylamıştı.

Tartışmaya neden olan anlaşmanın ikinci maddesi, taraflardan birinin egemenlik alanında silahlı saldırıya uğraması halinde, diğer tarafın yardım etmesini öngörüyor.

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Yunan basınında Dedeağaç Limanı iddiası: ABD'den sonra şimdi de Fransa
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