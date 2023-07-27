Yunan basınında Dedeağaç Limanı iddiası: ABD’den sonra şimdi de Fransa

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Dedeağaç Liman Müdürü Konstantinos Hacimihail, Fransa Kara Kuvvetleri Stratejik Nakliye ve İkmal Destek Merkezi subaylarıyla Dedeağaç'ta toplantı yaptı.

Haberlerde, toplantıda, ilk keşif temasından 8 ay sonra Dedeağaç Limanı'nın Fransız ordusu tarafından kullanılmaya başlanacağının görüşüldüğü bilgisi yer aldı.