Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Yunan tacizine bir yenisi daha eklendi: Onlar vazgeçmiyorlar ama biz de vazgeçmeyeceğiz.
Giriş Tarihi: 17.9.2022 15:57

Yunan tacizine bir yenisi daha eklendi: Onlar vazgeçmiyorlar ama biz de vazgeçmeyeceğiz.

AA
Yunan tacizine bir yenisi daha eklendi: Onlar vazgeçmiyorlar ama biz de vazgeçmeyeceğiz.

Yunanistan tacizlerini sürdürüyor. Son olarak Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarındaki uluslararası sularda avlanan Türk balıkçı İlker Özdemir, Yunan sahil güvenlik botunun tacizine uğradı. Yunan tacizine rağmen rotasını bozmayan Özdemir, "Onlar vazgeçmiyorlar ama biz de vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarındaki uluslararası sularda avlanan Türk balıkçı İlker Özdemir, Yunan sahil güvenlik botunun tacizine uğradı. Gökçeada ve Yunanistan'ın Semadirek Adası açıklarındaki uluslararası sularda bulunan Zürafa kayalıkları bölgesinde avlanmak için denize açılan Özdemir ve ekibi, bir süre sonra kendilerine doğru yaklaşan botu fark etti.

Bottakilerin Yunan Sahil Güvenlik ekibi olduğunu gören İlker Özdemir, rotasını bozmadan ilerlemeyi sürdürdü. Ekiplerin Özdemir'e ait teknenin çevresinde hızla turlaması, tekne personeli tarafından görüntülendi.

Yunan botundakiler, görüntülendiklerini fark etmelerinin ardından bölgeden hızla uzaklaştı. İlker Özdemir, şubat ayında yaşadığı taciz olayının ardından yeniden başından geçen benzer anlara ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Görüntülerde, Yunan sahil güvenliğinin Türk balıkçılara karşı tacizden hiçbir zaman vazgeçmediğini belirten Özdemir, şunları söyledi:

"Onlar vazgeçmiyorlar ama biz de vazgeçmeyeceğiz. Biz mücadelemizi veriyoruz. Zürafa kayalıklarına 4 mil uzaklıktayız. Semadirek Adası'na bundan sonra 6-6,5 mil var. Bunların alçaklıkları bitmeyecek ama biz de vazgeçmeyeceğiz. Burası uluslararası su olduğu için bunların burada bulunmaları suç. Hiçbir şey yapamazlar ancak böyle etrafınızda dolaşırlar. Siz kaçarsanız onların istediği olur. Biz bu bölgelerde şartlar ne olursa olsun avlanacağız."

ARKADAŞINA GÖNDER
Yunan tacizine bir yenisi daha eklendi: Onlar vazgeçmiyorlar ama biz de vazgeçmeyeceğiz.
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA