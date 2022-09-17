Yunan tacizine bir yenisi daha eklendi: Onlar vazgeçmiyorlar ama biz de vazgeçmeyeceğiz.

Görüntülerde, Yunan sahil güvenliğinin Türk balıkçılara karşı tacizden hiçbir zaman vazgeçmediğini belirten Özdemir, şunları söyledi:

"Onlar vazgeçmiyorlar ama biz de vazgeçmeyeceğiz. Biz mücadelemizi veriyoruz. Zürafa kayalıklarına 4 mil uzaklıktayız. Semadirek Adası'na bundan sonra 6-6,5 mil var. Bunların alçaklıkları bitmeyecek ama biz de vazgeçmeyeceğiz. Burası uluslararası su olduğu için bunların burada bulunmaları suç. Hiçbir şey yapamazlar ancak böyle etrafınızda dolaşırlar. Siz kaçarsanız onların istediği olur. Biz bu bölgelerde şartlar ne olursa olsun avlanacağız."