Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gündemi değerlendirdi. Oktay, adaları silahlandırarak provokasyona imza atan Yunanistan'ı sert bir dille uyarıp "Yunanistan aklını başına alsın, dolduruşa gelmesin" dedi. İşte Oktay'ın gazetecilere yaptığı değerlendirmelerden öne çıkan detaylar:600 kilometre uzaktan gelip hemen dibimizdeki Meis Adası'nda, burnumuzun dibinde 'Sen benim hava sahamı işgal ettin, etmedin' diye bu kadar agresif bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil. Adalar ya silahsızlandırılacaktır ya da bunların egemenliği sorgulanmaya başlayacaktır."Maraş'ı bize verin, Ercan Havalimanı'nın kullanımına müsaade edelim!" Maraş kimin, Kuzey Kıbrıs'ın. Ercan Havalimanı kimin, Kuzey Kıbrıs'ın. Sen kim oluyorsun da Kuzey Kıbrıs'a dönüp Maraş'ı bana ver, havalimanını kullanmana müsaade edeceğim, diyorsun. Bu bir ukalalıktır. Had bilmezliktir.Maraş'ın açılması bazı kesimler tarafından eleştirilse de turizme büyük oranda fayda sağladı. Kapalı Maraş canlandı, ziyaret edenlerin sayısı 500 bini geçti. Rumların bölgeye ilgisi arttı. Buna sevinilmesi lazım. Bölgedeki kalkınmaya katkı sağlayacak. Maraş bölgenin en ileri destinasyonu. Bu hem Rum tarafını hem de Türk tarafını memnun eder./KKTCİletişim Başkanı Fahrettin Altun, El Cezire'de yayımlanan makalesinde son aylarda Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki kışkırtıcı eylemlerine tanık olunduğunu belirtti. Altun "Komşumuzdaki bazı politikacıların, dikkatleri stratejik başarısızlıklarından uzaklaştırmak ve ülke içinde siyasi destek kazanmak amacıyla Türkiye'yi kolay bir hedef olarak kullanmak gibi kötü bir alışkanlıkları var. Komşumuz ve NATO müttefikimize bir kez daha bu taktiklerin daha fazla stratejik başarısızlığa mahkûm olduğunu hatırlatıyoruz" dedi. ANKARA