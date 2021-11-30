Yunanistan ‘gerginlik yaratma’ mesaisinde

Gerginliği tırmandırıcı, saldırgan söylem, tahrik ve hukuk tanımaz eylemlerini sürdüren Yunanistan, 2021 başından itibaren askerî deniz ve hava araçları ile Gayri Askerî Statüdeki Adalara yönelik 2 bin 321 ihlal gerçekleştirdi. Tatbikat-eğitim faaliyetlerinden kaçınılmasını kapsayan moratoryum periyodunu da 59 kez ihlal etti. Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan bilgilendirme toplantısında şu bilgiler paylaşıldı:
Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkileri ve müttefiklik ruhu içindeki tüm iyi niyetli yaklaşımlarına rağmen Yunanistan gerginliği tırmandırıcı, saldırgan söylem, tahrik ve hukuk tanımaz eylemlerine maalesef devam ediyor, yaptığımız tüm diyalog ve görüşme çağrılarımızın karşılığında Türkiye'ye karşı yönelttiği temelsiz suçlamalarını sürdürüyor.
Yunanistan, sahte tehdit algısı yaratarak, caydırıcılık sağladığı gerekçesiyle, Ege Denizi
ve Doğu Akdeniz
'de bölge dışı ülkeleri dâhil ederek tatbikatlar düzenlemeye devam ediyor.
24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak
ve Suriye
'nin kuzeyi dâhil toplam 33 bin 5, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 529 terörist etkisiz hâle getirildi.
Kasım ayında 17'si büyük, 44'ü orta çaplı olmak üzere 61 operasyon icra edildi ve 169 terörist etkisiz hâle getirildi.
Bu yıl İran
sınırında 92 bin 521 şahıs engellendi, 2 bin 134 şahıs yakalandı.
Bugüne kadar 6 bin 799 Libya Silahlı Kuvvetleri
personeline eğitim verildi.
15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 24 bin 253 personel ihraç edildi, bin 201 personelin idari süreci sürüyor.
DEDEAĞAÇ'TA YIĞINAKLANMA SÖZ KONUSU DEĞİL
Milli
Savunma Bakanlığı kaynakları Dedeağaç'ta son dönemde ABD tarafından yapılan "yığınaklanmaya" ilişkin soru üzerine, "ABD'nin söz konusu sevkiyatları Atlantic Resolve Harekatı
kapsamında yapılan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler 2014 yılından itibaren yapılıyor. Bu kapsamda çok büyük bir yığınaklanma söz konusu değil. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.
ABD İLE İKİNCİ TOPLANTI 2022 BAŞINDA
ABD'DEN F-16 tedariki konusunun Kongre'ye gittiği yönündeki bilgilerle birlikte F-35 konusundaki görüşmelere yönelik soru üzerine bakanlık kaynakları, "Talebimizi ABD tarafına ulaştırdık. Değerlendirme aşamasındalar. Nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz" değerlendirmesini yaptı. F-35'lerle ilgili ilk toplantının 27 Ekim'de Ankara
'da yapıldığını hatırlatan kaynaklar, "İkinci toplantı 2022 yılının başında ABD'de yapılacak" diye konuştu.