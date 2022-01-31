Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere yönelik insanlık dışı davranışları devam ediyor. Yunanistan unsurları tarafından denize atılan 3 düzensiz göçmenden 2'sinin yüzerek karaya çıktığı aktarıldı.
1 DÜZENSİZ GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve 1 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini belirtti.
Yunanistan göçmenleri denize attı! Bakan Soylu'dan sert tepki: Barbarlık, canilik | Video
"BARBARLIK, CANİLİK"
Soylu yaptığı paylaşımda, "Barbarlık, Canilik... Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2'si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti... Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun. Cani @Frontex de hesap vermeli..." ifadelerine yer verdi.