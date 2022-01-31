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Haberler Dünya Haberleri Yunanistan göçmenleri denize attı! Bakan Soylu'dan sert tepki: Barbarlık, canilik
Giriş Tarihi: 31.1.2022 23:25 Son Güncelleme: 31.1.2022 23:27

Yunanistan göçmenleri denize attı! Bakan Soylu'dan sert tepki: Barbarlık, canilik

Yunanistan göçmenleri denize attı! Bakan Soylu’dan sert tepki: Barbarlık, canilik

İzmir ili Çeşme ilçesi Karaada üzerinde düzensiz göçmenler olduğu tespit edilirken, ekipler harekete geçti. Yapılan incelemeler kapsamında 3 düzensiz göçmenin Yunanistan unsurları tarafından gece saatlerinde denize atıldıkları,  2 düzensiz göçmenin yüzerek kendi imkânları ile karaya çıktığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada ise 1 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini aktardı ve "Barbarlık, Canilik... Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun. Cani  @Frontex de hesap vermeli" dedi.

Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere yönelik insanlık dışı davranışları devam ediyor. Yunanistan unsurları tarafından denize atılan 3 düzensiz göçmenden 2'sinin yüzerek karaya çıktığı aktarıldı.

1 DÜZENSİZ GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve 1 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yunanistan göçmenleri denize attı! Bakan Soylu'dan sert tepki: Barbarlık, canilik | Video

"BARBARLIK, CANİLİK"

Soylu yaptığı paylaşımda, "Barbarlık, Canilik... Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2'si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti... Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun. Cani @Frontex de hesap vermeli..." ifadelerine yer verdi.

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Yunanistan göçmenleri denize attı! Bakan Soylu'dan sert tepki: Barbarlık, canilik
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