1 DÜZENSİZ GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu ve 1 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yunanistan göçmenleri denize attı! Bakan Soylu'dan sert tepki: Barbarlık, canilik | Video