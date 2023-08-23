Yunanistan söndürülemiyor

Yunanıstan'da 19 Ağustos'ta başlayan yangınlar kontrol altına alınamıyor. Yangınlar Meriç'ten Atina'nın kuzeybatısına kadar 60'tan fazla noktada devam ediyor. Dedeağaç'ta başlayan orman yangınları Meriç'e ve Rodop'a da sıçradı. Meriç'teki yangın, Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde belirlenmiş doğal çevre koruma ağı Natura 2000'e dahil olan Dadia Ormanı Milli Parkı'na da ulaştı. Gümülcine ve köylerinin de içinde bulunduğu Rodop ilinde 21 Ağustos'ta başlayan yangın Türklerin yaşadığı birçok köyü de etkisi altına aldı. Onlarca yerleşim birimi tedbir amacıyla tahliye edildi. Aralarında okul, kilise gibi kamu binalarının da bulunduğu birçok yapı ve ev yandı. Yangınlarda 20 kişi hayatını kaybetti. Üç günde 400 bin dönümün üzerinde alan kül oldu. Çok sayıda çiftlik hayvanı da yangında telef oldu.