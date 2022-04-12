Yunanistan yine gerçeklerden rahatsız oldu! Türklerin hakkını savunan yazar Murat Derin’e giriş yasağı

Batı Trakya Türklerinin haklarını defalarca ihlal eden Yunanistan, bu durumun ayyuka çıkmasından duyduğu rahatsızlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Bilimsel araştırmalarda bulunmak üzere hizmet pasaportu ile Yunanistan'a gitmek isteyen akademisyen-yazar Murat Derin ülkeye alınmadı. Konuya ilişkin SABAH'a açıklamalarda bulunan Derin, "Batı Trakya Türklerinin en temel insan hakları ve Lozan'dan kaynaklanan azınlık haklarının engellendiğini yazdığım için rahatsız oldular" dedi.

BATI TRAKYA TÜRKLERİNE 'TÜRK' YAZDIĞIM İÇİN OLABİLİR

Dr. Sadık Ahmet'in kurduğu Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi(DEB) hakkında araştırma nitelikli kitap yazan ve Trakya Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını sürdüren Derin, "Geçen yıl vize ile ülkeye girdim. Haziran ayından beri gri pasaportumla doktora araştırması yapmak için gitmek istedim. 2016'dan beri bu konuda araştırmalar yapıyorum. Kitaptan sonra böyle bir şey olduğunu tahmin ediyorum" diye konuştu. Geçtiğimiz Cumartesi günü Yunanistan'a karayoluyla geçmek istediğini ancak sınır polislerinin kendisine ülkeye giremeyeceğini ifade ettiğini kaydeden Derin, "Sınır polislerine sordum ilk planda 'bilmiyorum' dediler, sonra 'Sen nedenini bilirsin' diye cevap verdiler. İlgili kurumlara ve konsolosluklara durumu anlatan mailler attım. Henüz bir dönüş olmadı.

Bana imzalamam için "Kabul Edilemez Yolcu Formu" verdiler, formun üzerinde "Ulusal Bilgi Sistemi" kısmı işaretliydi. Milli güvenlik sorunu şeklinde algılanmış olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaleme aldığı kitabın 4 ay önce Yunanistan'da Türkçe olarak yayımlandığını kaydeden Derin, "Batı Trakya Türklerine 'Türk' yazdığım için olabilir, bunu kabul etmiyorlar. Batı Trakya Türklerinin en temel insan hakları ve Lozan'dan kaynaklanan azınlık haklarının engellendiğini yazdığım için rahatsız oldular" açıklamasında bulundu.

EKSİK OLSA BİLE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK

Bu nedenle ülkeye giriş yasağı konulduysa ve bu yasak kaldırılmayacak olsa dahi yoluna devam edeceğini bildiren Derin, "Saha araştırmaları eksik olsa bile çalışmalarımız sürecek. Yunanların hiçbir gerekçe göstermeden yaptığı uygulama, ne kadar doğru çalışmalar yaptığımı teyit etmiş oldu.

Avrupa Birliği üyesi Yunanistan, herhangi bir suç ya da soruşturma olmamasına rağmen tarafıma böyle bir muamelede bulundu" ifadelerini kullandı.