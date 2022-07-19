Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Yunanistan'da gizemli ölüm! Cansız bedeni şezlongda bulundu
Giriş Tarihi: 19.7.2022 11:37 Son Güncelleme: 19.7.2022 12:09

Yunanistan'da gizemli ölüm! Cansız bedeni şezlongda bulundu

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Yunanistan’da gizemli ölüm! Cansız bedeni şezlongda bulundu

Yunanistan'ın Girit Adası'nın ünlü bir plajında güneşlenen 54 yaşındaki bir adam, şezlongda ölü bulundu. Saatler boyunca plajda kalan adamın niçin öldüğü ise henüz bilinmiyor. Adamın plajda ölü bulunması aşırı sıcaklıkların Avrupa'da bir can daha alıp almadığına yönelik soruları gündeme getirdi.

Yunanistan'ın Girit adasında, 54 yaşındaki adamın, ünlü bir plajda hareketsiz bir şekilde uzun süre yattığını fark edenler, kontrol için gittiklerinde adamın hareketsiz olduğunu fark etti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajı işe yaramayınca adam, Heraklion Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

Şezlong üstünde saatlerce hareketsiz kalan adamın niçin öldüğü şu an için bilinmiyor.

BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Yunanistan'da geçtiğimiz haftada da üzücü bir olay yaşanmıştı. 30 yaşındaki bir turist, 12 Temmuz sabahı Nimos adasında teknesini bir kayaya bağlamaya çalışırken, düşmüştü.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Kayaya çarpman talihsiz turist sürüklenirken, Yunan sahip güvenliği tarafından bulunup hastaneye kaldırılmıştı. Bilincini kaybeden turist hastanede hayatını kaybetmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan'da gizemli ölüm! Cansız bedeni şezlongda bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA