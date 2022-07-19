Yunanistan’da gizemli ölüm! Cansız bedeni şezlongda bulundu

Yunanistan'ın Girit adasında, 54 yaşındaki adamın, ünlü bir plajda hareketsiz bir şekilde uzun süre yattığını fark edenler, kontrol için gittiklerinde adamın hareketsiz olduğunu fark etti.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajı işe yaramayınca adam, Heraklion Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR
Şezlong üstünde saatlerce hareketsiz kalan adamın niçin öldüğü şu an için bilinmiyor.
BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI
Yunanistan'da geçtiğimiz haftada da üzücü bir olay yaşanmıştı. 30 yaşındaki bir turist, 12 Temmuz sabahı Nimos adasında teknesini bir kayaya bağlamaya çalışırken, düşmüştü.