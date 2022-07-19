Yunanistan’da gizemli ölüm! Cansız bedeni şezlongda bulundu

Yunanistan'ın Girit adasında, 54 yaşındaki adamın, ünlü bir plajda hareketsiz bir şekilde uzun süre yattığını fark edenler, kontrol için gittiklerinde adamın hareketsiz olduğunu fark etti.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajı işe yaramayınca adam, Heraklion Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.