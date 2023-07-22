Yunanistan’da orman yangını!

Yunan itfaiyesinden yapılan açıklamada, "Rodos'ta, adanın merkezindeki dağlık masifte yangınlarla mücadele ediyoruz. 125 itfaiyeci ve 35 araçla çalışırken, havadan yangınla mücadele için 4 uçak ve 3 helikopter tahsis edildi. Lakonya'da yangınlar çok daha sık görülmekte ve bazı durumlarda yangın cepheleri oluşturmaktadır. Bunlarla başa çıkmak için 25 araçla 75 itfaiyecinin yanı sıra 5 uçak ve 2 helikopter çalışmaktadır" denildi.

AVRUPA'DAN ARAÇ VE PERSONEL DESTEĞİ

Avrupa Sivil Savunma Mekanizması bünyesinde İtalya ve Fransa'dan gelen uçakların yanı sıra, İsrail'den 2 yangın söndürme uçağı ve Ürdün'den 4 yangın söndürme helikopteri de ülkeye intikal etti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 1 uçak ve Hırvatistan 2 uçakla destek sağladı.

Romanya, Polonya, Bulgaristan ve Slovakya ise itfaiye araçları ve personellerini yangınlarla mücadele kapsamında Yunanistan'a gönderdi.

TÜRKİYE DE YARDIMA KOŞTU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan'a 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderileceği belirtildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan'a gönderilecek. Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak" denildi.