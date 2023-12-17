Yunanistan’da sel felaketinden zarar gören çiftçiler eylem yaptı

Yunan basınında yer alan haberlere göre, bir süredir eylemlerine devam eden çiftçiler, traktörleriyle Atina'dan Selanik'e giden kara yolunu trafiğe kapatmaya çalıştı.

Polis, çiftçilere engel olurken eylemciler, selden kaynaklanan zararlarının karşılanması için yetkililere çağrıda bulundu ve zararları karşılanana kadar eylemlerine devam edeceklerini bildirdi.

28 Eylül'de yaşanan sel felaketi, Tesalya bölgesini etkileyerek özellikle Volos, Pilio, Larisa ve Farsala gibi yerleşim yerlerinde ciddi hasara yol açmıştı.

Sel nedeniyle birçok ev, iş yeri, tarım arazisi ve yol, sular altında kalarak zarar görmüş, heyelanlar nedeniyle yollar da trafiğe kapatılmıştı.

Yoğun yağış nedeniyle Volos'un büyük bir kısmına elektrik verilememişti.