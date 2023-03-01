Yunanistan’da tren faciası 38 ölü

Yunanıstan'ınTempi Vadisi'nde (Bababoğazı) dün sabah meydana gelen tren kazasında 38 kişi hayatını kaybetti. 6'sı ağır olmak üzere 72 kişi de yaralandı. Kazanın bir yolcu treni ile yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşandığı kaydedildi. 342 yolcu ve 10 mürettebat taşıyan yolcu treni Atina'dan Selanik'e, 2 mürettebatı bulunan yük treni de Selanik'ten Larisa'ya gidiyordu. Kaza sonrası vagonlardan ikisi yangın nedeniyle tanınamayacak hale geldi. Yunanistan Polis Sözcüsü Constantia Dimoglidou hayatını kaybedenlerin teşhis etmek için DNA örneklerinin kullanıldığını aktardı. Kazayla ilgili gözaltına alınan nöbetçi istasyon şefinin, "Yanlış yaptım ve yolcu trenini Katerini'den gelen ticari trenle aynı hata gönderdim" dediği belirtildi. Yunanistan hükümeti, ülke tarihindeki en ölümcül tren kazasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti. Kazanın ardından başkent Atina ve Selanik'te başlayan protesto gösterileri nedeniyle sokaklar karıştı.CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'daki tren kazası nedeniyle Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e geçmiş olsun mesajı gönderdi. Erdoğan mesajında, kazadan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.