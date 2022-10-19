Yunanistan’da ‘Türk Tayfunu’ alarmı

Yerlifüze Tayfun'un hedefi başarıyla vurması Yunanistan'ı alarma geçirdi. Türkiye'nin önceki gün başarıyla test ettiği yerli ve milli imkânlar ile üretilen Tayfun füzesi, dünyanın gündeminde. ABD merkezli Bloomberg ajansı ile DPA gibi uluslararası ajanslar da füzenin detaylarını yazdı. Söz konusu haber Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Ta Nea'nın sitesindeki haberde "Füzenin kat ettiği mesafe, İzmir ile Atina arasındaki mesafenin iki katı" ifadelerine yer verilirken Greek Reportar'daki haberde ise "Türkiye gizlice geliştirdiği balistik füzesini ateşledi" başlığı atıldı. Kathimerini gazetesi, Türk yetkililerin projeyle ilgili herhangi bir bilgiyi açıklamayı reddettiğinin altını çizdi ve projenin büyük bir gizlilikle yürütüldüğünü yazdı. Skai, füze denemesini 'Güç gösterisi' başlığıyla okurlarına sundu.