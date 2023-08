Yunanistan’daki yangın, sınır kapısında araç kuyruğuna neden oldu

Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde, cumartesi günü çıkan orman yangınları nedeniyle dün akşam saatlerinde iki ülke yetkililerinin ortak kararı ile İpsala ve Kipi Sınır kapıları geçişlere kapatıldı. İpsala Sınır Kapısı'na giden gurbetçiler, Pazarkule Sınır Kapısı'na yönlendirildi. Araç yoğunluğu nedeniyle Pazarkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluştu. İpsala Sınır Kapısı bugün geçişlere açıldı ancak Pazarkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk henüz devam ediyor.



GURBETÇİLER YOĞUNLUK OLUŞTURDU

Şanlıurfa'da geçirdiği yaz tatilinin ardından Fransa'ya gitmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen Yusuf Demir, "Gece Yunanistan'a çıkış yapmak için İpsala sınır Kapısı'na geldim. Burada sınır kapısının kapalı olduğunu öğrendim. Otelde konakladım ve 1 saat önce de buraya geldim. Çıkış yapmak için bekliyoruz. Bizim beklememiz önemli değil, inşallah oradaki yangın bir an önce söndürülür" dedi.



'UMARIM YANGIN BİR AN ÖNCE SÖNER'

Almanya'ya giden Serdar Yaren ise "Pazarkule Sınır Kapısı'nda da yoğunluk var. Kapıkule Sınır Kapısı da yoğundu ve o yüzden buraya geldik. Yaklaşık 1,5 saat oldu, bekliyoruz" diye konuştu.

İstanbul'dan tatil için Yunanistan'ın Kavala kentine gitmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen Lora Toros'da, "Yunanistan'ın Kavala kentine gitmek istedik ama İpsala Sınır Kapısı kapalı olduğu için burayı tercih ettik. Sabah 06.00'dan bu yana yollardayız. Umarım bir an önce yangın söner" ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü Edirne'de, AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri, kuyrukta araçlarıyla çıkış için bekleyenlere, soğuk şerbet ve su dağıtımı yaptı.