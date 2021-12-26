Yunanistan’ın asimilasyon zulmü sürüyor

Yunanistan
, Lozan
ve diğer uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınan Batı Trakya
Türkleri'nin haklarını hukuksuzca gasp etme politikasını sürdürüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM
) kararlarını dahi görmezden gelerek Batı Trakya Türklerinin dernek kurma haklarına müdahale eden Yunanistan, bölgedeki Türk çocuklarının eğitim haklarını da kısıtlıyor. Yunan
hükümeti, okulları kapatıyor, yeni okulların açılmasına izin vermiyor, okullarda onarım yapılmasını dahi engelliyor.
SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Azınlık Okulları
Encümenler Birliği Başkanı Ahmet Kara, Yunanistan'ın bu tür uygulamalarla azınlık eğitiminin yok edilmesini ve azınlığın geleceğinin elinden alınmasını amaçladığını belirterek, "Bunun sonucu da asimilasyondur!" dedi. Kara, geçen Perşembe günü uygulanan boykota yüzde yüze yakın bir katılım olduğunu söyledi. Yunanistan yönetiminin Türk okullarını kapatmaya 1990'lı yıllarda başladığını, 2010'dan sonra yoğun şekilde devam ettiğini belirten Kara, toplam 128 okulun kapatıldığını kaydetti. Kara, "Her kapatma kararı ile ilgili açılan davalar var. Yunanistan'da yargının yavaş işlemesi ve gereksiz ertelemeler olduğu için kesinleşmiş 1 karar var, AİHM'de bu konuda bir davamız var. Haklarımızın ihlal edilmemesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Türk ilkokullarında 4 bine yakın öğrenci olduğunu söyleyen Kara, okulların yetersiz olduğunu dile getirdi.