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Giriş Tarihi: 28.3.2024 10:38

Zakharova: DEAŞ Rusya'da saldırıyı gerçekleştirecek güce sahip değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, dün akşam düzenlediği basın toplantısında DEAŞ’ın Crocus Belediye Binası’ndaki terör saldırısını düzenleyecek kadar kapsamlı bir güce sahip olduğuna inanmanın zor olduğunu söyledi.

DHA
Zakharova: DEAŞ Rusya’da saldırıyı gerçekleştirecek güce sahip değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, ABD'li yetkililerin ve Batı medyasının saldırıdan hemen sonra terör örgütü DEAŞ'ı öne sürdüğüne dikkat çekerek, "Doğrulanmış resmi bilgiyi bile beklemeden suçluyu hemen yasaklı terör örgütü DEAŞ olarak buldular.

Hem Beyaz Saray hem de Dışişleri Bakanlığı 'Ukrayna'nın bu olayla hiçbir ilgisi olmadığını' açıkladı. Bu sonuca hangi verilere ve hangi bilgilere dayanarak vardılar? Açık olan tek bir şey var, kendilerini mazur göstermek için Kiev rejimini mazur göstermeye başladılar.

4-6 bin kişilik bir grubun (Birleşmiş Milletler'e göre) bu kadar kapsamlı güce sahip olduğuna inanmak son derece zor. Ancak eğer varsa, yine de soruşturmanın sonuçlarını beklememiz gerekiyor" dedi.

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Zakharova: DEAŞ Rusya'da saldırıyı gerçekleştirecek güce sahip değil
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