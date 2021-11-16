Zap Vadisi terörden temizlendi | ’Seyir tepesi’ açılıyor

'HAKKARİ'YE GÜZEL HİZMETLER VE YATIRIMLAR YAPILDI'

Açılışta konuşan Vali Akbıyık, Hakkari'ye güzel hizmetler ve yatırımların yapıldığını belirterek, "Depin'den buraya kadar uzanan bir proje. Orada da geçtiğimiz hafta ağaç dikimi yaptık. Yeni parklarla, yürüyüş yolları ve yeşil alanıyla orası da nefes alınacak bir yer olacak. Bütün çabamız daha yaşanabilir, daha güzel bir Hakkari oluşturmak için. Şehrimizin girişi üç şeritli asfalta kavuştu. Doğal gaz, organize sanayi bölgesi çalışmaları devam ediyor. Belediye olarak 53 kilometre asfalt yaptık. Sanat sokağımız ve Gola Züryan parkımız da çok güzel. Sayın Cumhurbaşkanımızın Hakkari'mize tanımış olduğunu pozitif ayrımcılık var. Yine bakanlarımızın ilgi ve destekleriyle bu hizmetler yapılıyor" dedi.