Zehirli kokaine 20 kurban

Arjantin
'de, "zehirli kokain" kullandığı belirtilen 20 kişi hayatını kaybetti. Olay, başkent Buenos Aires
'de gerçekleşti. Yerel medyanın haberlerine göre, vücuda girmesi durumunda sinir sistemine saldıran zehirli bir madde ihtiva eden bir çeşit kokain kullanan çok sayıda kişi fenalaştı. Önceki gün yaşanan olayda 74 kişi ani kasılmalar ve kalp krizi şikâyetiyle hastaneye kaldırılırken, yetkililer Tres de Febrero mahallesinden kokain satın alanların eklenen zehirli madde nedeniyle uyuşturucuyu imha etmeleri gerektiği yönünde uyarıda bulundu.