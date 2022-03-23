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Giriş Tarihi: 24.3.2022

Zelensi, NATO zirvesinde liderlere hitap edecek

Zelensi, NATO zirvesinde liderlere hitap edecek
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, bugün Brüksel'de düzenlenecek NATO zirvesine video konferans yöntemiyle katılarak liderlere hitap edecek. NATO üyesi 30 ülkenin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında ortaya çıkan durumu, NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunu görüşmek üzere bugün bir araya gelecek. NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Zelenski ayrıca Rusya- Ukrayna müzakereleri hakkında da konuşarak görüşmelerin zor geçtiğini, bazen skandallar yaşandığını söyledi. Zelenski, Rus ordusu çekildiği, ateşkes sağlandığı ve ülkesinin güvenliği garanti edildiği takdirde, NATO üyeliği talebinden vazgeçmeye hazır olduğunu bildirdi.
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Zelensi, NATO zirvesinde liderlere hitap edecek
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