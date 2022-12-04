Zelenski: Sıcak çatışmalarda durum acı verici

Rusya-Ukrayna savaşı 284'üncü gününe girerken çatışmalar sürüyor. Urayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, savaşta en ağır çatışmaların Donetsk bölgesindeki Bahmut ve Soledar şehirlerinde yaşandığını kaydetti. Zelenski, "Donetsk bölgesinde, Bahmut, Soledar (buralardaki durum), daha önce olduğu gibi şimdi de en sıcak, en acı verici. Çocuklarımıza (Ukraynalı askerlere) bu yönde yardımcı olmak için her şeyi yapıyoruz. Savunmayı orada tutan kahramanlarımız, oradaki herkes en büyük teşekkürü hak ediyor" dedi.