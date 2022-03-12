Zelenski: Suriye’den haydutları getiriyorlar

Ukrayna
Devlet Başkanı Vladimir Zelenski
, Rusya
'nın Ukrayna'ya karşı Ortadoğu
'dan getirmeyi planladığı "savaşçılar" için şunları kaydetti: "Düşman şimdi de Suriye
paralı askerleri getirme düşüncesini ortaya attı. Suriye'den haydutları getiriyorlar. Rus askerlerin Rusça konuşan insanlarımıza nasıl davrandığını gördünüz. Şimdi ise burada kimin hangi dili konuştuğunu, hangi kiliseye gittiğini, hangi partiyi desteklediğini hiç ayırt etmeyen Suriyeli paralı askerler, yabancı bir ülkeye sadece öldürmek için geliyor."