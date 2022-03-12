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Giriş Tarihi: 12.3.2022

Zelenski: Suriye’den haydutları getiriyorlar

Zelenski: Suriye’den haydutları getiriyorlar
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı Ortadoğu'dan getirmeyi planladığı "savaşçılar" için şunları kaydetti: "Düşman şimdi de Suriye paralı askerleri getirme düşüncesini ortaya attı. Suriye'den haydutları getiriyorlar. Rus askerlerin Rusça konuşan insanlarımıza nasıl davrandığını gördünüz. Şimdi ise burada kimin hangi dili konuştuğunu, hangi kiliseye gittiğini, hangi partiyi desteklediğini hiç ayırt etmeyen Suriyeli paralı askerler, yabancı bir ülkeye sadece öldürmek için geliyor."
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Zelenski: Suriye’den haydutları getiriyorlar
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