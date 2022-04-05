Zelenski: Türkiye’nin inisiyatifi var

Rusya'nın Ukrayna saldırılarında 41'inci gün geride kalırken, dünyanın gözü Buça ve Mariupol'e kilitlenmiş durumda. Başkent Kiev yakınlarındaki Buça kasabasında 'savaş suçu' iddiaları sürerken, liman kenti Mariupol'deki durumun daha da kötüleşmesinden endişe ediliyor. Türkiye ise müzakerelerdeki rolünün yanı sıra sivillerin tahliyesi noktasında devreye girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus birliklerini Mariupol'den püskürtmekte güçlük çektiklerini söyledi. Ülkenin güneyinde bulunan liman kentindeki askeri durumu "çok zor" olarak tanımlayan Zelenski, Türkiye'nin Mariupol'e yönelik tahliye çalışmaları konusundaki önerisiyle ilgili de konuştu. Ukrayna lideri, Türkiye'nin bu kentteki yaralıların ve cenazelerin tahliye edilmesine yardım amacıyla bir plan önerdiğini ancak bu girişimin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iradesine bağlı olduğunu belirtti.Ukrayna kaynaklarına göre, haftalardır kuşatma ve bombardıman altındaki Mariupol'de, Rusya'nın işgalinin başladığı 24 Şubat'tan beri en az 5 bin kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, "Mariupol'deki durum Buça'dan çok daha kötü" açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Mariupol için şunları söyledi: "Ukrayna'ya insani yardımların ulaştırılması, başta Türk vatandaşlarımız olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının da emniyetle Türkiye'ye tahliyesini sağlamak maksadıyla Rusya ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kısa zaman içerisinde olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz." Bu arada Zelenski, BM Güvenlik Konseyi'ne hitabında, "BM'yi kapatmaya hazır mısınız? Uluslararası hukukun ortadan kalktığını düşünüyor musunuz? Cevabınız 'hayır' ise derhal harekete geçmeniz gerek" ifadesini kullandı.