Zelenski’den iftar açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Kiev bölgesindeki Kırım Tatar Kültür Merkezi olan 'Birlik' binasında Ukraynalı Müslüman askerler, Kırım Tatar Millet Meclisi liderleri ve Müslüman din adamlarının temsilcileriyle birlikte Ukrayna devleti tarafından verilen iftar yemeğine katıldı.



HER YIL UKRAYNA DEVLET BAŞKANININ KATILIMIYLA İFTAR YEMEĞİ VERİLECEK

Zelenski, daha sonra işgalin başlangıcından bu yana önemli konuları değerlendirdiği geleneksel günlük ulusa sesleniş konuşmasında devlet düzeyinde verilen iftar yemeğiyle ilgili şu ifadelere yer verdi;

"Devletimizin resmî hayatına yeni bir saygı geleneği ekliyoruz. Ukrayna'daki yüzbinlerce Müslüman ve dünyanın Müslüman toplumu - farklı ülkeler, farklı milletler - kutsal Ramazan ayı boyunca sıkı bir oruç tutuyor. Güneş battıktan sonra iftar yemeği veriliyor. Bu, Ukrayna'da her yerde ve hatta cephede, savaş koşullarında bile saygı görüyor.

Kırım Tatar halkı Ramazan ayına saygı duyar... Saygı her zaman karşılıklı olmalıdır.

Bu nedenle, bu yıldan itibaren her yıl Ukrayna'da Devlet Başkanı'nın katılımıyla böyle özel bir saygı etkinliği düzenlenecek. Ve bu, bugün ilk kez Kırım Tatar Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Dünya bilmeli: Uluslararası ilişkilere saygı ve düzen, ancak Ukrayna bayrağı Kırım'a geri döndüğünde, orada özgürlük olduğunda tıpkı Ukrayna'nın her yerinde olduğu gibi, geri dönecektir.



ZELENSKİ: İFTAR SOFRASINI PAYLAŞMA ŞEREFİNE ERİŞTİM

Ukrayna'nın savunma güçlerinde herkesle birlikte savaşan askerlerimizi, 'Ukraynalı Müslümanları' ödüllendirme şerefine nail oldum. Askerlerimizle, Meclis temsilcileriyle ve tüm Ukrayna Müslüman toplumu ile iftar sofrasını paylaşma şerefine eriştim."