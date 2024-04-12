Zelenski’den Kırım Köprüsü çıkışı

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun 788. günü...Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Alman Bild gazetesine verdiği demeçte, Ukrayna'nın bu yıl Rusya'ya yönelik saldırı planında köprülere ve hava alanlarına, özellikle de Kırım Köprüsü'nü yıkmaya odaklanacağını söyledi. Zelenski Kiev'in yeni bir saldırı planı hazırladığını ve Kırım Köprüsü'nü yıkmayı "gerçekten istediğini" söyledi. Bunun uygulanması için ABD'nin yardımının gerektiğini söyleyen Zelenski "Başarı şansı insan sayısıyla değil, silahların kalitesiyle ilişkili" dedi.