Zelenski’den yeni çağrı: Bizimle iş birliğini artırın

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'nın yeni bir saldırıya hazırlandığını belirterek, "Rusya, daha fazla insanını ve teçhizatını savaşa atmak istiyor" dedi.

"BİZİMLE İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRIN" ÇAĞRISI

Ulusa sesleniş konuşmasında uyarıda bulunan Zelenski, "Rusya seferber edebileceği güçlerle yeni bir saldırıya hazırlanıyor. İşgalciler şimdiden Bahmut, Vuhledar ve diğer yönlerde baskılarını artırıyorlar. Daha geniş ölçekte baskıyı artırmak istiyorlar. Rusya daha çok insanını ve teçhizatını savaşa atmak istiyor" ifadelerini kullandı. Zelenski, bu kapsamda dünyanın Ukrayna ile iş birliğini daha da artırması gerektiğini belirterek, "Bu, özgür dünyanın iş birliğini hızlandırması gerektiği anlamına geliyor. Bu, mümkün olduğunca yeni Rus suç eylemlerini önlemek için bir cevap olacak" dedi.