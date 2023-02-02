Zelenskiy: Cephede durum daha da zorlaşıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde devam eden savaş kapsamında Ukrayna'nın doğusunda Rus ordusunun saldırılarının arttığını belirtti.

Zelenskiy Telegram hesabından gece saatlerinde paylaştığı günlük görüntülü mesajında ulusa seslenerek, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya'nın yaklaşık bir yıl önce 24 Şubat'ta ülkesine karşı savaş başlattığını kaydeden Zelenskiy, Ukrayna ordusunun ülkeyi korumaya devam ettiğini bildirdi.

Ülkesinin doğusundaki cephe hattında Rus kuvvetlerinin hareketliliğinin yoğunlaştığını aktaran Zelenskiy, "Ülkemizin doğusundaki cephede işgalcilerin saldırı hareketlerinde belli bir artış kaydedildi. Durum daha da zorlaşıyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna halkını birlik içinde olarak devletin çıkarlarını korumaya davet etti.