Zelenskiy İsrail’den Demir Kubbe’yi istiyor! Savaşın gidişatını kökten değiştirebilir...

Rusya Ukrayna savaşı sıcak çatışma haberleriyle yeni haftada da devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dünyadan Rusya'ya karşı yanlarında yer almasını istiyor. Dün parlamentoda yaptığı açıklamada da İsrail'e taleplerini yineleyen Zelenskiy, İsrail'in ülkesine niçin füze savunma sistemi olan Demir Kubbe'yi vermediğini sordu.

"UKRAYNA HALKINA YARDIM EDEBİLİRSİNİZ"

Zelenskiy'nin video görüşmesinde "Herkesi sizin yaptığınız füze savunma sisteminin en iyisi olduğu bilinen bir gerçekte. Ukrayna halkına yardım edebilirsiniz. Her iki durumda da seçim sizin ve vereceğiniz cevapla birlikte halkınızı da yanınıza alarak yaşamak zorundasınız" dediği söylendi.