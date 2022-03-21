Zelenskiy İsrail’den Demir Kubbe’yi istiyor! Savaşın gidişatını kökten değiştirebilir...

Rusya Ukrayna savaşı sıcak çatışma haberleriyle yeni haftada da devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dünyadan Rusya'ya karşı yanlarında yer almasını istiyor. Dün parlamentoda yaptığı açıklamada da İsrail'e taleplerini yineleyen Zelenskiy, İsrail'in ülkesine niçin füze savunma sistemi olan Demir Kubbe'yi vermediğini sordu.
"UKRAYNA HALKINA YARDIM EDEBİLİRSİNİZ"
Zelenskiy'nin video görüşmesinde "Herkesi sizin yaptığınız füze savunma sisteminin en iyisi olduğu bilinen bir gerçekte. Ukrayna halkına yardım edebilirsiniz. Her iki durumda da seçim sizin ve vereceğiniz cevapla birlikte halkınızı da yanınıza alarak yaşamak zorundasınız" dediği söylendi.
"ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"
İsrail'den ise Zelenskiy'e bugün yanıt geldi. İsrail Dışişleri bakanı Yair Lapid, herhangi bir taahhütte bulunmayarak Ukrayna'ya tıbbı ve insani yardım yapıldığını söyleyerek İsrail halkına elinden geldiğince yardım edildiği ifade edildi.
KARMAŞIK İLİŞKİLERE VURGU
İsrail Başbakanı Naftali Bennet de ilişkileri 'duyarlı, cömert ve sorumlu bir şekilde çeşitli ve karmaşık hususları dengeleyerek' yönettiklerini ifade etti.,
İSRAİL'İN İKİ ÜLKE İLE DE İLİŞKİLERİ VAR
İsrail'in hem Ukrayna hem de Rusya ile ilişkileri var. Savaşın başlamasından bu yana iki taraf arasında arabuluculuk yapan ülke, Rusya'yı kınayanlar arasında.
SAVAŞIN SEYRİ DEĞİŞEBİLİR
İsrail'in Filistin'le yıllardan beri yaşadığı çatışmalarda Demir Kubbe'yi kullandığı herkesçe biliniyor. Demir Kubbe'nin savaşın seyrini değiştirebileceği iddia ediliyor.