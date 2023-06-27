Zelenskiy’den Donetsk bölgesine ziyaret

Zelenskiy, "Ülkedeki herkes şu anda en zor işi yaptığınızı biliyor. Herkes biliyor ki bugün doğu yönü çok çetin. Gelecekteki zaferimize en fazla katkıyı yapacak olan siz olacaksınız" dedi.

Zelenskiy, daha sonra Donetsk'teki bir benzin istasyonuna uğrayarak, buradaki askerler ve personel ile kahve içti, fotoğraf çektirdi.