Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Zelenskiy’den Donetsk bölgesine ziyaret
Giriş Tarihi: 27.6.2023 02:03

Zelenskiy’den Donetsk bölgesine ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk bölgesini ziyaret ederek, Bakhmut şehri çevresindeki şiddetli çatışmalarda adlarını duyuran Khortytsia Operasyonel ve Stratejik Grubu’nun askerlerine madalya verdi

İHA
Zelenskiy’den Donetsk bölgesine ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesini ziyaret etti. Bakhmut şehri çevresindeki şiddetli çatışmalarda adlarını duyuran Khortytsia Operasyonel ve Stratejik Grubu'nun askerleriyle bir araya gelen Zelenskiy, askerlere hitap ederek madalya verdi.

Zelenskiy, "Ülkedeki herkes şu anda en zor işi yaptığınızı biliyor. Herkes biliyor ki bugün doğu yönü çok çetin. Gelecekteki zaferimize en fazla katkıyı yapacak olan siz olacaksınız" dedi.

Zelenskiy, daha sonra Donetsk'teki bir benzin istasyonuna uğrayarak, buradaki askerler ve personel ile kahve içti, fotoğraf çektirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Zelenskiy’den Donetsk bölgesine ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA