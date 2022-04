Zulme karşı Aksa iftarı

İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da ramazan ayı boyunca yükselen tansiyon şimdilik durdu. Mescid-i Aksa'yı 'zamansal ve mekânsal bölme'ye çalışan İsrail'e karşı direnen Kudüslüler ise mescidi bir an olsun yalnız bırakmıyor. Her akşam dünyanın farklı yerlerinden gelen on binlerce Müslüman oruçlarını burada açıyor. Türkiye'den gelen sivil toplum kuruluşları da hem işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da iftar sofraları kuruyor hem de ihtiyaç sahibi ailelere kumanya dağıtımı, nakdi yardım ve yetimlere bayramlık dağıtımı gerçekleştiriyor. Sadakataşı Derneği, 12 senedir gelenek haline getirdiği Mescid-i Aksa iftarlarıyla bu yıl da binlerce Filistinli Müslüman'ı iftar sofralarında bir araya getirdi.Mescidin bahçesine kurulan iftar sofralarında dünyanın farklı ülkelerinden gelen Müslümanlar iftarlarını açtı. SABAH'a konuşan Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Enes Erbaş, "Mescid-i Aksa'da verdiğimiz iftarların yanı sıra ihtiyaç sahibi 1000 aileye kumanya dağıtımı, 100 yetim çocuğa bayramlık dağıtımı, 100 aileye zekât dağıtımı gerçekleştirdik. Gazze'de 800 aileye kumanya dağıtımı yaparken 1800 kişiye iftar ikramında bulunduk. Batı Şeria'da ise 300 aileye gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdik" dedi.İSRAİL işgalci güçleri ile fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları dursa da Filistin'in dört bir yanında baskı haberleri gün içerisinde geliyor. İsrail, Cenin bölgesinde 18 yaşındaki bir genci öldürdü. Doğu Kudüs'te İsrail polisi 2'si çocuk 6 Filistinliyi gözaltına alırken, Batı Şeria'da da 2 Filistinli, Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu yaralandı.