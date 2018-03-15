Aslanapa Kapalı Sentetik Halı Sahası hizmete açıldı

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Turhan Yavuz, yaptığı açıklamada, ''Yapılan bu tesis ilçemizde var olan büyük bir eksikliği gidermiştir. Gençlerimiz daha önce Küthaya merkeze halı saha maçı için gidiyorlardı. Ancak şimdi istedikleri zaman glip bu tesisimizde sosyal faaliyetlerini yapabilecekler.

Emeği Geçen Başta Emin Kaymak Bey'e, Aslanapa Kaymakamı Yunus Emre Şahin'e, Belediye Başkanımız Asaf Akar'a, AK Parti Aslanapa İlçe Başkanı Ahmet Şahan'a, İl Genel Meclisi Üyeleri Ali Okumuş ve Süleyman Dursun'a teşekkür ediyoruz'' dedi. Açılışta ilçe protokolü kendi arasında halı saha maçı yaptı.