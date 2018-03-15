Başkan Fatih Çalışkan, Mehmetçik ve Kilisliler’e destek gezisine katıldı

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu Başkanlığında Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, Seyitömer Belediye Başkanı Halil Öztürk, Çukurca Belediye Başkanı İlyas Tosun, belediye meclis üyeleri, Kütahya Kent Konseyi üyeleri ile iş adamları Kilis'e giderek, Afrin Operasyonu'na katılan Mehmetçik ile Kilisliler'e destek verdi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından onurlarına verilen kahvaltıya katılan Başkan Saraçoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Kilis kent merkezindeki esnafları ziyaret ederek, esnafa katkıda bulunmak amacıyla alışveriş yaptılar.

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu Başkanlığında belediye başkanları, iş adamları ve belediye meclis üyeleriyle Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki ziyaretlerinde askerlerin morallerinin yerinde olduğunu gördüklerini söyledi.

Çalışkan;

-"Hisarcık ilçemizden Kilis halkına ve askerlerimize selam götürdük.Kilis halkı da bu operasyona tam destek vermektedir. Afrin Operasyonu'nda devletimizin ve ordumuzun başarılı olacağından hiç kuşkumuz yoktur. Gerek iç gerekse dış mihraklara karşı yürütülen tüm mücadelelerde başarılı olacağımıza yürekten inanıyoruz. Birlik beraberlik içerisinde her türlü zorluğu aşacağız inşallah. Mehmetçiğimizin gözü arkada kalmasın onların emaneti bizimdir. Ülkemize milletimize hep beraber sahip çıkacağız. Hainler bu zamana kadar kaybettiği gibi bundan sonra da kaybetmeye devam edeceklerdir. Allah cephede mücadele eden ordumuzun, Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. Gün birlik beraberlik günü, birbirine destek olmak günüdür" dedi.