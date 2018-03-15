Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Gömeç en çok ilgi gören ilçe oldu

Gömeç en çok ilgi gören ilçe oldu

Balıkesir’in Gömeç ilçesi, yörede en çok ilgi gören ilçeler arasına girdi. Gömeç’te çok yoğun bir yapılaşma olduğunu anlatan Ak Partili Belediye Başkanı Kazım Arslan, geçtiğimiz yıl içinde 2 bin daire yapıldığını söyledi.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 12:43
Gömeç en çok ilgi gören ilçe oldu
Çanakkale-İzmir karayolunun üzerinde yer alan Gömeç ilçesi, son yıllarda en çok ilgi gören yerleşim yerlerinden biri haline geldi. İlçenin 4 yıllık Belediye Başkanı Kazım Arslan, göreve geldiği ilk yıl 50 ruhsat verilirken, geçtiğimiz yıl ki ruhsat sayısının 663 olduğunu söyledi. İlçede büyük bir gelişme olduğunu anlatan Başkan Arslan, "Şu anda kırsal mahallelerle birlikte nüfusumuz 13 bin dolayındadır. Ancak, bu gidişle nüfus 3-5 yıl sonra ikiye katlanacak. Çünkü, ilçeye çok yoğun bir talep var. Çok sayıda ev yapılıyor. Şu anda 60 müteahhit bulunmaktadır. Altyapı sorunuz yok. İlçe de 7-8 dolayında zincir market oldu. Eskiden tek olan sarraf dükkanı sayısı da üç'e çıktı. Diğer esnaflarda da artışlar oldu. Göreve geldiğimiz ilk yıl 50 ruhsat verilirken, geçtiğimiz yıl verdiğimiz ruhsat sayısı 663'e çıktı. Göreve geldiğimiz de 2 milyon 700 bin lira olan bütçemiz bu yıl 20 milyona çıktı. Belediye olarak günü geçmiş borcumuz bulunmamaktadır. İlçemizdeki bu gelişme bizi sevindiriyor" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Gömeç en çok ilgi gören ilçe oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN