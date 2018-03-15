Gömeç en çok ilgi gören ilçe oldu

BUGÜN NELER OLDU

Çanakkale-İzmir karayolunun üzerinde yer alan Gömeç ilçesi, son yıllarda en çok ilgi gören yerleşim yerlerinden biri haline geldi. İlçenin 4 yıllık Belediye Başkanı Kazım Arslan, göreve geldiği ilk yıl 50 ruhsat verilirken, geçtiğimiz yıl ki ruhsat sayısının 663 olduğunu söyledi. İlçede büyük bir gelişme olduğunu anlatan Başkan Arslan, "Şu anda kırsal mahallelerle birlikte nüfusumuz 13 bin dolayındadır. Ancak, bu gidişle nüfus 3-5 yıl sonra ikiye katlanacak. Çünkü, ilçeye çok yoğun bir talep var. Çok sayıda ev yapılıyor. Şu anda 60 müteahhit bulunmaktadır. Altyapı sorunuz yok. İlçe de 7-8 dolayında zincir market oldu. Eskiden tek olan sarraf dükkanı sayısı da üç'e çıktı. Diğer esnaflarda da artışlar oldu. Göreve geldiğimiz ilk yıl 50 ruhsat verilirken, geçtiğimiz yıl verdiğimiz ruhsat sayısı 663'e çıktı. Göreve geldiğimiz de 2 milyon 700 bin lira olan bütçemiz bu yıl 20 milyona çıktı. Belediye olarak günü geçmiş borcumuz bulunmamaktadır. İlçemizdeki bu gelişme bizi sevindiriyor" dedi.