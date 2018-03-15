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Kablo çalarken sinyale yakalanan şüpheliler tutuklandı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, Türk Telekom’a ait 250 metre kabloyu keserek çalmaya çalışırken iletişim ağının anında verdiği sinyal sayesinde kaçamadan yakalanan şüpheliler tutuklandı.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2018 11:57
Kablo çalarken sinyale yakalanan şüpheliler tutuklandı

Edinilen bilgiye göre; Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Türk Telekoma ait iletişim kablolarının Bozdoğan'ın Güneyyaka Mahallesinde alarm sinyali vermesi üzerine olaya kısa sürede müdahale etti. Yapılan operasyonda T.D'nin kullandığı araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada kesilmiş 250 metre kablo, balta ve motorlu testere ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü T.D. gözaltına alınırken, olay yerinden kaçmaya çalışan diğer şüpheli L.T. ise yapılan takip ve araştırma sonucu saklandığı yerde yakalandı. Kesilen kablo ve diğer malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kablo çalarken sinyale yakalanan şüpheliler tutuklandı
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