Kaymakam Yurdagül: Çavdarhisar'da okuma yazma bilmeyen kalmayacak

Kaymakam Çelik'e ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ginyas Kaya eşlik etti.

Kaymakam Yurdagül, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, ''Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu okuma yazma seferberliği kapsamında İlçe halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz tarafından başlatılan okuma yazma kursuna yoğun ilgi olduğunu görüyoruz. Hedefimiz Çavdarhisar'da okuma yazma bilmeyen vatandaş kalmaması'' dedi.

Kaymakam Yurdagül, Ziyarette yaşları kırk ile yetmiş arasında değişen kursiyerlere gül dağıtarak kursiyerlerle bir süre sohbet etti.