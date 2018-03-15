Kütahya'da yavru baykuşa itfaiyeciler sahip çıktı

Havada uzun süre uçamadığı için itfaiye hizmet binası önüne inen ve bir aylık olduğu tahmin edilen yavru baykuşu bir haftadan beri itfaiye personeli besliyor.

Belediye İtfaiye Birim Sorumlusu ve Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Ali Köse, bir haftadan beri bakımını yaptıkları yavru baykuşun itfaiyenin maskotu haline geldiğini söyledi.

Köse,"Bir hafta önce itfaiye hizmet binası önünde bulduğumuz tam olarak uçamayan yavru baykuşu sokak köpekleri ve kedilerden korumak için tüm itfaiye personeli olarak seferber olduk. Belli aralıklarla her türlü temizliğini yaptıktan sonra besleyip yüksek bir alana bırakıyoruz. Saatlerce kımıldamadan yerinde duruyor. Tekrar besleyeceğimiz zaman bıraktığımız yerden alıyoruz. Artık bize iyice alıştı. Tam olarak uçmaya başlayıncaya kadar yavru baykuşa bakmaya devam edeceğiz" dedi.