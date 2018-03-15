Salihli’nin tarihi ve turistik yerleri kitapçıkla tanıtılacak

Salihli'nin tanıtımı için etkinlikler ve yayınlar yapan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, şimdi de Salihli'nin yanı sıra Kula ve Selendi'nin de gezilip görülmeye değer yerlerini ve bölgeye özgü ürünlerini tanıtmak için bir kitapçık hazırladı. "Keşfetmeye değer kent Salihli" başlığın yer aldığı 40 sayfalık kitapçıkta Salihli'nin Kurşunlu ve Çamur kaplıcaları, Lidya ve Roma uygarlığı dönemi antik kalıntıları, coğrafi işaretli ürünleri, tarihin izlerini hala taşıyan köyleri hakkında Türkçe ve İngilizce bilgilere yer verildi. Kitapçıkta ayrıca Kula ve Selendi'nin gezilmeye ve görülmeye değer doğal güzellikleri, tarihi değerleri, yöreye has ürünleri tanıtıldı. Tanıtım kitapçığında, yöreyi gezmek isteyenlere kolaylık olması amacıyla ayrıntılı bir haritaya da yer verildi. Kitapçıklardan 5 bin adet bastıran Salihli TSO, bu yayının yerli ve yabancı turistler için iyi bir rehber olmasını hedefledi.

Geçtiğimiz yıl Salihli'ye tanıtım turları düzenlediklerini ve İzmir'den bine yakın kişiyi kente getirerek, tarihi ve kültürel değerleri tanıttıklarını belirten Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, hazırlanan kitapçığın yeni gelecek olan gruplara yol gösterici olacağını ifade etti.

Salihli TSO'nun yeni tanıtım kitapçığı ve Salihli Vizyon Dergisi'nin 50. sayısı, İbrahim Yüksel tarafından ilk olarak, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Manisa İş Dünyası Müşterek İstişare Toplantısı'na katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na da sunuldu.